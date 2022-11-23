Mustafa Sarıgül'den çok fena Çorum gafı! Videoyu izleyenler söylediklerine inanamadı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir gafa imza attı. Sarıgül, halihazırda ilk statüsünde bulunan Çorum için "Çorum il olmalı" diyerek herkesi güldürdü. Sarıgül daha sonra sözünü düzelterek, "Çorlu pardon, Çorlu" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından videolar yayınlayıp, canlı bağlantılar açmaya devam ediyor. Sarıgül'ün açtığı son bağlantıda yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İLÇELERE İL OLMA VAADİ VERİYOR

Sarıgül'ün ziyaret ettiği ilçelere ve uzun süreden bu yana il olmayı bekleyen ilçelere iktidar olmalarının ardından il statüsü vaadi verdiği biliniyordu ancak Sarıgül bu sefer ciddi bir hataya düştü.

"ÇORUM İL OLMALI"

Sarıgül, 20 Nisan 1924'ten bu yana zaten ilk statüsünde bulunan Çorum'un il olması gerektiğini söyleyerek sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.