Mustafa Destici, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nu Ziyaret Etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi Bakanlığımızda ağırladık. Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin geleceği için iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.