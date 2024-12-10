Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 40 yaralı

30 araç birbirine girdi! 2 ölü, onlarca yaralı var

Müslüm Gündüz'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye'den sonra bize de gelir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, Suriye'de silahlı muhaliflerin Esad rejimini devirmesine yönelik skandal sözler sarf etti. Gündüz "İnşallah sıra bize de gelir" ifadelerini kullanırken gazeteci Sedef Kabaş "Bu gece bunun evine polis baskını yapıldı mı?" diye sordu.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, çok sayıda şehri çatışmaya bile girmeden ele geçirip 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'e de konu ile ilgili soru yöneltildi.

"MADEM BİR KERE BAŞLADILAR TEMİZLEMEYE"

Gündüz "Suriye'de heykeller ve putlar yerlerde. Türkiye'ye ne zaman sıra gelecek?" şeklindeki skandal soruya çok daha skandal bir yanıt vererek "İnşallah bir gün bize de sıra gelir. Allah'ın izniyle. Madem bir kere başladılar temizlemeye... Libya vardı, Irak vardı... Saddam vardı. Oradan oradan yaklaştı bize netice itibariyle. Bakarsın bize de sıra gelir, dua edelim" ifadelerini kullandı.

"BUNUN EVİNE POLİS BASKINI YAPILDI MI?"

Gündüz'ün sözleri kamuoyunda infiale neden olurken çok sayıda kullanıcı bu görüntüleri paylaşıp tepki yorumu yağdırdı. Tepki gösteren kişilerden biri de gazeteci Sedef Kabaş'tı. Söz konusu videoyu paylaşıp bakanlıkları etiketleyen Kabaş "Bu gece bunun evine polis baskını yapıldı mı? Tutuklu yargılanmak suretiyle hakkında devlet hainliğinden dava açılacak mı?" diye sordu.

Müslüm Gündüz'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye'den sonra bize de gelir

Müslüm Gündüz'den skandal sözler: İnşallah sıra Suriye'den sonra bize de gelir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bu sakal-şalvarlılar gündem belirliyorsa; sıkıntı hala büyük demektir...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMapo 77:

cenabi Allah ne zaman israilin sonunu geturecek hoca onu soyle bize yillardir tarikat yonetiyosun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir? 10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 10 Aralık 2024 Salı günü neler gelecek? Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi? Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MEMUR MAAŞ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak memur zam oranları! Az önce deprem mi oldu, en son depremler kaç şiddetinde oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.