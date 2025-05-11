Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

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Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki çeken hareket

Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki çeken hareket
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Çeşitli ziyaretler için Şanlıurfa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sadece yayaların girebildiği Balıklıgöl'ü makam aracıyla gezdi.

Çeşitli ziyaretler için Şanlıurfa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sadece yayaların girebildiği Balıklıgöl'ü makam aracıyla gezdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı. Aracıyla Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, makam aracıyla gezdi. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

Ziyaretçiler hassasiyet gösteriyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi. Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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