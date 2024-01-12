Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik esnaf ve vatandaşları dinledi ve riskli binaların dönüşümünü sağlayacaklarını belirtti.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik Murat Kurum, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız' dedi.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşı dinledi. Kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları Kurum, 'Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız' diyerek cevapladı.

Ziyarette Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mısır Çarşısı Murat Kurum AK Parti İstanbul Yerel Haberler İstanbul Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title