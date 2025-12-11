Simav'da Volkan Kırbıyık mahalle başkanı oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinin en büyük mahallesi olan Muradınlar'da, AK Parti Mahalle Başkanlığı görevine Volkan Kırbıyık atandı.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa'nın takdirleriyle göreve getirilen Kırbıyık, "Simav AK Parti İlçe Başkanım Orhan Akboğa başkanımızın takdir ve tensipleriyle Muradınlar Mahallesi Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mahallemize ve Simav'ımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah" dedi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa ise, yaptığı açıklamada mahalle başkanlığına yapılan yeni atamaların teşkilatı daha da güçlendireceğini belirterek, "Yeni atanan mahalle başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum. Tecrübe ile yenilenmenin buluştuğu bu süreçte, birlik ve dava bilinciyle Simav için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA