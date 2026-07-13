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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde operasyon: 25 şüpheli yakalandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 29 şüpheliden 25'inin yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını ve 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu soruşturmanın millet vicdanında derin iz bıraktığını ve yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini belirterek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi amacıyla yargı makamları ile kolluk kuvvetlerinin güçlü koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Paylaşımda, soruşturmanın 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiği hatırlatılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini kaydetti. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Paylaşımda, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği belirtilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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