İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak'la suçlanan şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu'nun 10 Aralık 2025 tarihli ek ifadesine de yer verildi.

"ADAYLIĞINI DESTEKLEDİĞİ İÇİN BAŞARIR'A DAİRE HEDİYE ETMEK İSTEDİ"

Ayvazoğlu ifadesinde; Muhittin Böcek'in kendisine, belediye başkan adaylığı sürecinde Ali Mahir Başarır ile görüştüğünü, adaylık için destek verdiğini, bu nedenle Başarır'a bir daire hediye etmek istediğini söyleyerek, bir daire talep ettiğini anlattı.

"NAKİT PARAYI ELDEN BAŞARIR'A VERDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Ayvazoğlu ifadesinde, "Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı. Bunun dışında Muhittin Böcek bana, adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lira nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi. Bu paranın kaynağını bilmiyorum. Ben bu daire satışını yapmayınca başka bir kişiden daire alıp, Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti. Bu daireyi kimden aldığını, kimin adına tescil edildiği ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Ancak kendisinin söyleminden dolayı aldığını biliyorum" dedi. İddianamede; Ayvazoğlu'nun beyanı üzerine yapılan sorgulamada, Ali Mahir Başarır adına Antalya'da aktif/pasif tapu kaydı bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.