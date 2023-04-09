Muharrem İnce: Türkiye'nin en büyük ittifakını kuruyoruz

Memleket Partisi'nin parti meclisi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Muharrem İnce, mevcut ittifakları eleştirip Türkiye'nin en büyük ittifakını kurduklarını söyledi. İnce, "Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz" diye konuştu.

Memleket Partisi, dün genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin başkanlığında toplanan parti meclisinde milletvekili aday listelerini görüştü.

"KOLTUK SEVDASI İÇİN BİR ARAYA GELMİŞLER"

Toplantı sonrasında konuşan İnce, parti olarak gördükleri ittifakların ilke ittifakı değil, "menfaat ittifakı" olduğunu savunan İnce, "Birbirine selam vermeyecek insanlar koltuk sevdası için bir araya gelmişler. Tepedekilerin bir araya gelmesi tabanın bir araya geleceği anlamına gelmez" değerlendirmesini yaptı.

"TOPLUMUN TÜM SINIFLARIYLA İTTİFAK KURUYORUZ"

Türkiye'nin en büyük ittifakını kurduklarını da sözlerine ekleyen İnce, "Öğrenci, öğretmen, memur, çiftçi, emekçi, emekli, polis, işçi, asker gibi toplumun tüm sınıflarıyla ve en önemlisi helal lokma kazananlarla ittifak kuruyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ UCUZ ET YESİN, UCUZ SÜT İÇSİN İSTİYORUZ"

Cumhuriyet'e konuşan İnce sözlerini şöyle sürdürdü; "İçeride ve dışarıda güçlü bir devlet olsun, pasaportumuz itibarlı olsun, demokrasi standartları yüksek olsun, insan hakları karnemiz düzgün olsun istiyoruz. Mavi Vatan'a sahip çıkılsın, denizlerdeki menfaatimiz korunsun, savunma sanayimiz güçlü olsun, topraklarımızdan bereket fışkırsın, çocuklarımız ucuz et yesin, ucuz süt içsin istiyoruz."