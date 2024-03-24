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Muharrem İnce: Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz." dedi.

İnce, Tarsus Belediyesince yaptırılan projeler için Öğretmenler Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan İnce, Türkiye'de kurulan ittifakların, partileri birbirine benzettiğini savundu.

CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar." diye konuştu.

Açılışın ardından konvoyla ilçeyi gezen İnce, Yarenlik Alanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

İnce, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitingde de partisinin Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'a destek istedi.

Refahı ve demokrasiyi hedeflediklerini belirten İnce, "Toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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