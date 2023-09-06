Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İnce'yi, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından İnce ile Akşener herhangi bir açıklama yapmadı. Akşener, görüşme sonrası İnce'yi genel merkezden uğurlarken ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.