Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İnce'yi, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından İnce ile Akşener herhangi bir açıklama yapmadı. Akşener, görüşme sonrası İnce'yi genel merkezden uğurlarken ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
- Muharrem İnce Meral Akşener ile görüştü
ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası 2 liderde bir açıklamada bulunmadı.