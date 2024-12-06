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Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye'nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı bir söyleşide 2023 Genel Seçimleri'ndeki tartışmalara ilişkin "CHP listelerinden seçilip de Saadet'e, Deva'ya, Gelecek'e giden 39 milletvekili var ya; onlar Türkiye'nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda 2023 Genel Seçimleri'ndeki tartışmalara ilişkin konuştu. İnce yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

CHP'ye yüklenen İnce, "CHP listelerinden seçilip de Saadet'e, Deva'ya, Gelecek'e giden 39 milletvekili var ya; onlar Türkiye'nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İnce ayrıca "O zaman herkes şunu söyleyecek, Muharrem İnce haklıymış" diye konuştu.

Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye'nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

muharrem ince sen akp nin yardaklığını yapıyordun ne oldu

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