Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri hakkında detaylar araştırılırken Muharrem İnce 2. tur oy pusulasında neden yok merak edildi. Peki, Muharrem İnce 2. tur oy pusulasında neden yok?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların yer aldığı oy pusulası hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Muharrem İnce 2. tur oy pusulasında neden yok?

MUHARREM İNCE 2. TUR OY PUSULASINDA NEDEN YOK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, "Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır" açıklamasında bulunmuştu.