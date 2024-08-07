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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Mansur Yavaş ipi göğüsledi

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10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde yapılan araştırmada vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 20.8'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Özgür Özel ise yüzde 10.1'de kaldı.

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir zafer kazanan muhalefet, gözünü 2028 seçimlerine dikti. Hal böyle olunca muhalefet cephesinin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı merak konusu...

MANSUR YAVAŞ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Asal Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.

İKİNCİ SIRADA İMAMOĞLU VAR

Ankette ismi olası adaylar arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verenlerin oranı ise yüzde 20.8... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 10.1'de kaldı.

  • Mansur Yavaş:%23.5
  • Ekrem İmamoğlu:%20.8
  • Özgür Özel:%10.1
  • Fatih Erbakan:%2.4
  • Ümit Özdağ:%2.2
  • Selahattin Demirtaş:%2.0
  • Kemal Kılıçdaroğlu:%2.0
  • Yavuz Ağıralioğlu:%1.6
  • Muharrem İnce:%1.0
  • Meral Akşener:%1.0
  • Erkan Baş:%0.6
  • Müsavat Dervişoğlu:%0.5
  • Ali Babacan:%0.3
  • Ahmet Davutoğlu:%0.1
  • Diğer:%2.3
  • Fikrim yok/Cevap yok:%29.6
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Mansur Yavaş Özgür Özel Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Emre Gök:

Mansur bakanı Ankara da sevmeyen yok değişim şart

76
31
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Nurullah Aydın:

HAKAN FİDAN GERİSİ BOŞ

40
57
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Mustafa MORCA:

Bu haber algı yaratarak Sn. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde tasfiye etmek ve önünü kapatmak içindir. Bu pazar seçim olsa adaylar da Sn. Yavaş ile Sn. İmamoğlu olsa seçimi bence Ekrem Başkan kazanır.

23
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ARSLANOĞLU Hakan:

Mansur Yavaş CHP başkanı da olacak.

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suskun çocuk null:

Mansur yavaş

43
17
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Orhan Demir:

Ful destek, Mansur Baskana yakisir

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Yasef Behar:

Erdoğan I unuttunuz. O işini bilir kanunları değiştirip bir 4 sene daha başkanlık adayı olur

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Savas Ozturk:

Uzun yıllar boyunca artık bu ülkeden bir halt olmaz

30
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Emre Gök:

Değişim şart

26
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Endr Yamac:

Mansur yavaş olur yoktan

20
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