"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Mansur Yavaş ipi göğüsledi
10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde yapılan araştırmada vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 20.8'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada Özgür Özel ise yüzde 10.1'de kaldı.
31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir zafer kazanan muhalefet, gözünü 2028 seçimlerine dikti. Hal böyle olunca muhalefet cephesinin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı merak konusu...
MANSUR YAVAŞ İPİ GÖĞÜSLEDİ
Asal Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilimizde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 23.5'i muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.
İKİNCİ SIRADA İMAMOĞLU VAR
Ankette ismi olası adaylar arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verenlerin oranı ise yüzde 20.8... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 10.1'de kaldı.
- Mansur Yavaş:%23.5
- Ekrem İmamoğlu:%20.8
- Özgür Özel:%10.1
- Fatih Erbakan:%2.4
- Ümit Özdağ:%2.2
- Selahattin Demirtaş:%2.0
- Kemal Kılıçdaroğlu:%2.0
- Yavuz Ağıralioğlu:%1.6
- Muharrem İnce:%1.0
- Meral Akşener:%1.0
- Erkan Baş:%0.6
- Müsavat Dervişoğlu:%0.5
- Ali Babacan:%0.3
- Ahmet Davutoğlu:%0.1
- Diğer:%2.3
- Fikrim yok/Cevap yok:%29.6