Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 organizatör şüpheliden 6'sı tutuklandı.
MUĞLA merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün Muğla, İzmir, Konya ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize edenlere yönelik operasyon düzenledi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.