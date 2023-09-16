Muğla'da 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yasadışı yollar ile yurtdışına kaçmaya çalışan 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İzmir'den Muğla'ya yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçmaya çalışan 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızıldağ mevkiinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Muğla istikametine sehir halinde olan 20 BA 0551 plakalı kamyonette göçmen kaçaklığı yapıldığı ihbarını alan ekipler Muğla Merkez Aydın Kontrol noktasının güzergahta bulunması sebebi ile dağ yolu üzerinden Muğla Merkez istikametine giriş yapacağı öğrenilen göçmenlerin taşındığı kamyonet Kızıldağ bölgesinde durduruldu. Ekiplerin kamyonet içerisinde yaptığı aramada 7 yetişkin 2 çocuk olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ele geçirildi. Kamyonet içerisinde bulunan 9 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Kamyoneti kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi organizatör M.E emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA