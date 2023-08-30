Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Muğla'da yapılan törende çelenk bırakıldı ve gösteriler yapıldı.

MUĞLA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na Vali İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün çelenk bıraktı.Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile vali yardımcıları katıldı. Muğla Valisinin tebriklerin kabulünden sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Üsteğmen Osman Çakmak yaptı. Tören, jandarma komandoların sis bombaları eşliğinde sunduğu gösterinin ardından sona erdi.(DHA)

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