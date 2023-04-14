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Muğla Büyükşehir Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

Muğla Büyükşehir Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

Politika Haberleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Meclis toplantısında 35 madde görüşüldü ve Encümen üyesi, İhtisas komisyonları seçimleri yapıldı. İhtisas komisyonları 7 bölümden oluşuyor. Bunlar; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Turizm Komisyonu'ndan oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında Encümen Üyesi, İhtisas komisyonları seçimleri yapıldı ve 2022 Yılı MBB Faaliyet Raporu görüşüldü. Nisan meclisinde toplamda 35 adet karar alındı. Ayrıca; 2022 yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclis'e bilgi verildi. - MUĞLA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Politika Haberler

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