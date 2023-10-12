Mucur İlçe Belediye Başkanı Yılmaz, Kırşehir il belediyesi için aday adayı olduğunu açıkladı

Mucur ilçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Kırşehir il belediyesi için aday adayı olduğunu açıkladı.

Basın temsilcileri ile bir araya gelen belediye başkanı Atılgan Yılmaz, 45 yıllık siyasi tecrübesi ile Kırşehir belediye başkanlığına aday adayı olduğunu söyledi.

Basın temsilcilerinin sorularını cevaplayan Yılmaz, "Başbuğ Alpaslan Türkeş'in, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Bilge Lider Doktor Devlet Bahçeli'nin ve Dünya Lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu yolunda yürüdük ve yürümeye de devam ediyoruz" dedi.

Kırşehir için hayalleri olduğunu aktaran Yılmaz, açıklamasında; "Ahi Evran'ın, Cacabey'in, Yunus Emre'nin Aşıkpaşa'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ahmedi Gülşehir'nin, Büyük Usta Neşet Ertaş'ın memleketi olan kadim şehir Kırşehir için hayallerimiz var. Ahi Evran, Yenice, Medrese, Aşıkpaşa, Kervansaray, Bağbaşı, Nasuhdede, Güldiken, Bahçelievler, Kuşdilli, Kayabaşı, Kındam, Çukurçayır ve Gölhisar mahallerimizle ilgili projelerimiz var. Kılıçözü çayı, Dinekbağı, Üçgöz, Güvercinlik, Değirmendere, İmareti, Akbayır'ı ve kaplıcalarıyla bu şehri ilmek ilmek biliyoruz. Suyu sıcak olan bu şehrin insanlarının sıcakkanlığı ve mertliği ile Allah dostlarının duasıyla bu şehre son nefesime kadar hizmet edeceğime yemin ediyorum. 15 yıllık belediye tecrübesi, 45 yıldan fazla siyasi tecrübemizle her kesim tarafından kabul gören bir kardeşiniz olarak AK Parti Kırşehir belediye başkan aday adayı olarak bu yolda varım"diye konuştu. - KIRŞEHİR