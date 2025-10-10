Haberler

Mücahit Yanılmaz, Bilecik'in Pazaryeri İlçesine Ziyaret Gerçekleştirdi

Mücahit Yanılmaz, Bilecik'in Pazaryeri İlçesine Ziyaret Gerçekleştirdi
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla görüşerek Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.

Ziyaretinde ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yanılmaz, daha sonra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'le görüştü.

Tekin'den Pazaryeri'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Yanılmaz, ardından partisinin İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Yanılmaz'a, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, partililer ile AK Parti'li Belediye Meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Politika
