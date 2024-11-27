Mücahit Ömer Can Temizel, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı'na Seçildi

Ak Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı'na seçilen Mücahit Ömer Can Temizel ve yeni yönetim kurulu Turgutlu adliyesinde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Turgutlu İlçe Kongresi'nde, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı'na Avukat Mücahit Ömer Can Temizel seçilmişti. Temizel ve yeni yönetim kurulu Turgutlu Adliyesi'nde mazbatasını aldı ve açıklamalarda bulundu.

Mücahit Ömer Can Temizel, kongredeki coşkunun ardından mazbatalarını aldıklarını belirterek, "Biz AK Parti teşkilatı olarak gösterdiğimiz birlik, beraberlik ve coşku ile bugün mazbatamızı alırken hep birlikte buradayız. AK Parti teşkilatları olarak bugüne kadar büyük bir tutkuyla çalıştık ve bundan sonra da arkadaşlarımızla birlikte çok daha büyük bir coşkuyla çalışacağız. Milletimizle beraber olmaya devam edeceğiz, kapı kapı dolaşarak hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Göreve geldikleri andan itibaren hemen çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Temizel, "Dün yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Turgutlu'nun hayrına, yararına olan her işe elimizi, tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte koyacağız. Bundan sonra AK Parti teşkilatlarının, Turgutlu'nun hayrına olan birçok işte canla başla çalıştığını göreceğiz inşallah. Adım adım üstümüze düşen tüm görevleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

Henüz görev paylaşımı yapmadıklarını belirten Temizel, "Birkaç toplantı sonrasında görev paylaşımlarını yapacağız. Kesinleşen sonuçlara göre mazbatamızı aldık, şimdi çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA