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MSB: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

SON 1 HAFTADA 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 523'e yükseldi.

MSB: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

apoyu bile dize getirdi devlet. pkk yı zaten bitirmişti. tamamen silahsızlanacaklar. pyd bile suriye merkezi hükümetine dahil oldu, daha doğrusu teslim oldu. şu iktidarı beğenmeyenler sadece ideolojik olarak karşı. yoksa şu cadı kazanı coğrafyada bu gemiyi böyle selametle idare etmek her babayiğiidn harcı değil.

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