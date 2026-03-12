Haberler

MSB'den ABD-İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalarla İlgili Açıklama

Güncelleme:
MSB, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalara karşı hava sahasının güvenliği için muharip uçaklarla devriye faaliyetleri icra edildiğini ve Doğu Akdeniz'de gözetleme yapıldığını açıkladı. İran hudut hattındaki olağan dışı hareketliliklere karşı önlemler alındığı belirtildi.

MSB: ABD- İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrasında hava sahamızın güvenliğini sağlamak ve olası ihlalleri önlemek amacıyla muharip uçaklarımızla hava devriyesi icra edilmekte,

Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurlarımız tarafından seyir, keşif ve gözetleme yapılmakta,

herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketliliğin bulunmadığı İran hudut hattımızda muhtemel risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirler devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde alınmaktadır.

