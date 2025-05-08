MSB’den Pakistan-Hindistan Gerilimine İlişkin Açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Sivil hedeflere yönelik saldırıları kınayan bakanlık, tarafların sağduyulu davranmasını istedi.
MSB Kaynakları: "(Pakistan- Hindistan arasındaki gerilim) "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika