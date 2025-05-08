MSB’den Pakistan-Hindistan Gerilimine İlişkin Açıklama

MSB Kaynakları: "(Pakistan- Hindistan arasındaki gerilim) "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika