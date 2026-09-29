MSB, AMAC Sonbahar Konferansı'na 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katıldığını bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) Sonbahar Konferansı'nın, 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) Sonbahar Konferansı, 36 ülkeden 37 askeri ataşenin, ASFAT ve AYDA A.Ş. temsilcileri ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığında konuşlu birlik personelinin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı