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MSB, AMAC Sonbahar Konferansı'na 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katıldığını bildirdi

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MSB, AMAC Sonbahar Konferansı'na 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katıldığını bildirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Askeri Ataşeler Birliği Sonbahar Konferansı'nın 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildiğini bildirdi. Konferansa ASFAT ve AYDA A.Ş. temsilcileri ile Aksaz'da konuşlu birlik personeli de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) Sonbahar Konferansı'nın, 36 ülkeden 37 askeri ataşenin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) Sonbahar Konferansı, 36 ülkeden 37 askeri ataşenin, ASFAT ve AYDA A.Ş. temsilcileri ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığında konuşlu birlik personelinin katılımıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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