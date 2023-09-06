Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume Ankara'ya geldi

Ankara'ya gelen Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Chume, Onur Kıtası'nı selamladı. Her iki Bakan, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Mozambik Cumhuriyeti Arasında Askeri Çerçeve Antlaşması imzalandı. - ANKARA