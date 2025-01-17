MOSSAD Başkanı Barnea, Güvenlik Kabinesini Ateşkes Anlaşmasını Desteklemeye Çağırdı
MOSSAD Başkanı David Barnea, güvenlik kabinesi toplantısında esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını destekleme çağrısında bulundu.
MOSSAD Başkanı David Barnea, bugün erken saatlerde yapılan güvenlik kabinesi toplantısında üyeleri, ateşkes anlaşmasını desteklemeye çağırdı.
İsrail medyasında Pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yeni bir bilgi yer aldı. İsrail'de yayın yapan Channel 12, MOSSAD Başkanı David Barnea'nın bugün erken saatlerde yapılan toplantıda güvenlik kabinesi üyelerini, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasını desteklemeye çağırdığını aktardı. Haberde Barnea'nın "Bu ahlaki borcu ödemeliyiz. Bu anlaşma etik ve ahlaki açıdan yapılması gereken en doğru şeydir. İnsani bir anlaşmadır. Güvenliğimizi sağlayacak mekanizmalar içeriyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi. - TEL AVİV