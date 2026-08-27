Azerbaycan'dan Moskova'daki provokasyona sert tepki

Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Büyükelçiliği misafirhanesi önüne Azerbaycan karşıtı provokatif fotoğraflar bırakılmasına tepki göstererek, olayın Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yapay şekilde gerilmesine hizmet ettiğini bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Büyükelçiliği misafirhanesinin önüne kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce Azerbaycan karşıtı provokatif fotoğraflar yerleştirildi. Asılan pankartlarda, son dönemde hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 Rus gazetecinin fotoğraflarının yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna arasındaki ilişkilere yönelik çeşitli mesaj ve iddiaların yer aldığı görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin fotoğrafının kullanıldığı görselde, taraflara yönelik suçlayıcı ifadelerin yer aldığı ve Azerbaycan'a ilişkin çeşitli iddialar öne sürüldüğü görüldü.

Bakü'den tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu provokasyonun kabul edilemez olduğu belirtilerek olayın Azerbaycan- Rusya ilişkilerinin yapay şekilde gerilmesine hizmet ettiği ifade edildi. Provokasyonun aynı zamanda, son dönemde Rusya'daki bazı medya kuruluşlarında Azerbaycan'a karşı yürütülen taraflı kampanyanın bir parçası olduğunun da göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

" Rusya'ya soruşturma çağrısı"

Açıklamada, "Azerbaycan tarafı, Rusya Federasyonu'nun ilgili kurumlarını bu tür provokatif eylemlere gerekli hukuki değerlendirmeyi yapmaya, olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını sağlamaya ve bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almaya çağırıyor. Rusya tarafının 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca Azerbaycan Büyükelçiliğinin ve çalışanlarının güvenliğinin gerekli düzeyde sağlanmasına, ayrıca diplomatik temsilciliğin normal faaliyetlerine engel olabilecek herhangi bir provokatif eylemin önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı