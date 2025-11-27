Haberler

Moldova, Rus Dronlarının Hava Sahasını İhlal Etmesi Üzerine Protesto Notası Verdi

Moldova Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus dronunun hava sahasını yasa dışı şekilde ihlal etmesi nedeniyle Rusya'nın büyükelçisini bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. Bakanlık, bu tür ihlallerin egemenliklerini tehdit ettiğini belirtirken, güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Moldova Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus dronunun Moldova hava sahasını yasa dışı şekilde ihlal etmesinin ardından Moldova Büyükelçisi Oleg Ozerov'u bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

Moldova'da salı günü Rusya'dan gönderildiği iddia edilen dronların ardından harekete geçti. Moldova Dışişleri Bakanlığı dron ihlallerinin ardından Moldova Büyükelçisi Oleg Ozerov'u bakanlığa çağırdı. Yapılan açıklamada, "Bakanlık, Rusya'nın atadığı büyükelçiyi çağırarak, 6 Rus dronunun Moldova hava sahasını yasa dışı şekilde ihlal etmesi nedeniyle bir protesto notası iletti. Bu tür eylemler egemenliğimizi ciddi şekilde ihlal ediyor ve ulusal ile bölgesel güvenliği tehlikeye atıyor. Bu durumun tekrarlanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ettik" denildi.

Moldova hava sahasını ihlal eden sağlam durumdaki bir dron, diplomatla yapılan görüşme sırasında bakanlık binasının önünde sergilendi.

"Rusya'yı bu tür davranışların kabul edilemez olduğu konusunda uyaracağız"

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popsoi dün yaptığı basın toplantısında, "Bu tür olaylar kabul edilemez. Moldova Cumhuriyeti, güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıyı reddetmiş ve kararlılıkla reddetmeye devam edecektir. Zaten son derece karmaşık olan güvenlik ortamında, Rusya'yı bu tür davranışların kabul edilemez olduğu konusunda uyaracağız" ifadelerini kullandı.

Dron evin çatısına düşmüştü

Moldova Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik salı günü düzenlediği geniş çağlı saldırılar sırasında ülkenin hava sahasını 6 dronun ihlal ettiğini açıklamıştı. Dronlardan biri, Ukrayna sınırındaki Floresti şehrine bağlı Cuhureştii de Jos köyünde bir evin çatısına düşmüştü. - KİŞİNEV

