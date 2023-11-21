Mohammed Hijab: İsrail-Filistin meselesine adaletin uygulanması gerekiyor

İngiltere'de Sapience Enstitüsünün kurucu ortağı ve Müslüman aktivist Mohammed Hijab, İsrail-Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmenin tek yolunun 'adaletin uygulanması' olduğunu ve taraflar arasında barışın sağlanması için uluslararası statükonun değişmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'de Sapience Enstitüsünün kurucu ortağı ve Müslüman aktivist Mohammed Hijab, İsrail- Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmenin tek yolunun "adaletin uygulanması" olduğunu ve taraflar arasında barışın sağlanması için uluslararası statükonun değişmesi gerektiğini söyledi.

Müslüman aktivist Hijab, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Filistin arasında 1993-2000 döneminde yapılan çeşitli barış girişimlerini "tam bir başarısızlık" olarak nitelendiren Hijab, "Müzakere masasına eliniz boş giderseniz sonuç alamazsınız. İsrail-Filistin çatışmasının son 75 yılı tam da bu noktada." ifadesini kullandı.

Hijab, İsrail-Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmenin tek yolunun "adaletin uygulanması" olduğunu belirterek, barışın sağlanması için uluslararası statükonun değişmesi ve Müslüman lider ile halkların "cesurca" tavrını ortaya koyması gerektiğini söyledi.

7 Ekim'de başlayan süreçteki gelişmelere işaret eden Hijab, İsrail yanlısı kaynakların verileri temel alındığında bile İsrail'in eylemlerini savunmanın "güçleştiğine" dikkat çekti.

Hijab, uluslararası yasaların İsrail için "uygulanmadığını", bu durumun da "müttefiki olan ve olmayan taraflara yönelik tutumunda, çifte standart ve tutarsızlıklar bulunduğu izlenimi veren" Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin konumunu tehlikeye attığını kaydetti.

Türkiye'nin Filistin'e desteğine değinen Hijab, "Bu desteğin sürmesini ve politikalarda da bir genişleme olmasını umuyoruz çünkü Türkiye halkı ve siyasetçilerinin yapabileceği şeyler var." dedi.

Hijab, "Türkiye, jeopolitik ve askeri olarak dünyadaki en güçlü ve bölgedeki en önemli ülkelerden biri. Bu nedenle Türkiye, tek başına bile durumu değiştirmek için pek çok şey yapabilir." ifadesini kullandı.