MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, Hakan Fidan'dan görevi resmen devraldı
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, MİT Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devretti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.
"SAYIN İBRAHİM KALIN GÖREVİ DEVRALMIŞTIR"
MİT'ten yapılan bilgilendirmede, " Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan devralmıştır" denildi.