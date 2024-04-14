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CIA, İran-İsrail gerginliğinde MİT Başkanı Kalın'ın ara bulucu olmasını istedi

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CIA Başkanı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak, İsran-İsrail geriliminde ara bulucu olmasını istedi.

İRAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme İHA ve seyir füzesi saldırısı bölgedeki gerilimin ateşini yükseltti. İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit açıklamaları gelirken, ABD dikkat çeken bir adım attı.

CIA BAŞKANI, MİT BAŞKANI KALIN'DAN ARA BULUCU OLMASINI İSTEDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı William Burns, bayramda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili mesaj iletti. Burns, Kalın'dan İran'ın İsrail'e saldırı iddiaları ile ilgili ara bulucu olmasını istedi.

CIA, İran-İsrail gerginliğinde MİT Başkanı Kalın'ın ara bulucu olmasını istediCIA Başkanı William Burns

Görüşmede ayrıca, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kalın, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

CIA, İran-İsrail gerginliğinde MİT Başkanı Kalın'ın ara bulucu olmasını istediMİT Başkanı İbrahim Kalın

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (1)

Hek Tor:

Ben bu muhteremi görünce çok korkuyom yav, beni yiyecekmiş gibi hisse kapılıyorum... (Kemal Sunal da öyle diyordu Süt Kardeşler'de)

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