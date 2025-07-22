MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi'ni Ziyaret Etti
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret ederek 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti.
Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen yer aldı.
Basına kapalı, 1 saat 15 dakika süren görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika