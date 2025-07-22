MİT Başkanı İbrahim Kalın, İyi Parti'yi Ziyaret Etti

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İyi Parti Genel Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelerek 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İyi Parti'yi ziyaret etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, İyi Parti'yi ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ile görüşen Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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