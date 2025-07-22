MİT Başkanı İbrahim Kalın İYİ Parti'yi Ziyaret Etti

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti'yi TBMM'deki grubunda ziyaret ederek Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kalın, daha önce MHP, AK Parti ve DEM Parti'yi de ziyaret etmişti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın İyi Parti'yi ziyaret etti.

Kalın, İyi Parti'yi TBMM'deki grubunda ziyaret etti. Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verecek.

Kalın, dün de MHP, AK Parti ve DEM Parti'yi ziyaret etmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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