MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro üyeleri arasında yapılan görüşmede, Filistin'de devam eden İsrail saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI GÜNDEMDE

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılmış ve hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

GAZZE'DE ATEŞKES

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler de yapıldı. Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların girişi üzerinde durularak, bununla birlikte İsrail'in birinci aşamaya dair yerine getirmediği yükümlülüklerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği yönündeki beklentiler vurgulandı.

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

HAMAS HEYETİNDEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği vurgulandı.