Mısır, İsrail ve Hamas'a Gazze Planı İçin Süre Verdi

Mısır'da İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde yer alan Arap arabulucular, İsrail ve Hamas'a Gazze Planı'nın ilk aşaması üzerinde cuma gününe kadar uzlaşması için süre verdi.

ABD'nin sunduğu Gazze planının hayata geçirilmesine yönelik Mısır'da İsrail ile Hamas arasında başlatılan dolaylı müzakereler devam ederken, arabulucular taraflara baskı yapmayı sürdürüyor.

Adı açıklanmayan Mısırlı bir kaynak, arabuluculuk yapan ülkelerin İsrail ve Hamas'a Gazze Planı'nın ilk aşaması olarak nitelendirilen İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden belirlenen bir hatta geri çekilmesini içeren kısmını imzalamaları için cuma sabahına kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise, görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirterek, "Muhtemelen yarın bir açıklama yapılacak" dedi.

İsrail basının adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlerde, Hamas'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirlerin bir kısmını hala aradığı ve İsrail'in 48 rehineden 26'sının öldüğünü doğruladığı aktarıldı. Haberlerde, hayatını kaybeden tüm esirlerin cenazelerine ulaşılamayabileceği ifade edilerek, İsrailli sağ ve ölü olan tüm esirlerin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakmaya başlayacağı aktarıldı. - ŞARM EL ŞEYH