Mısır'da hapis cezası alan muhalif aktivist Ahmed Duma cumhurbaşkanlığı affıyla tahliye edilecek

Mısır'da hakkında 15 yıl hapis cezası verilen muhalif aktivist Ahmed Duma, cumhurbaşkanlığı affıyla tahliye edilecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin açıklamasından bu yana tahliye edilen tutuklu sayısı yaklaşık 1400 civarına ulaştı.

Mısır'da hakkında 15 yıl hapis cezası verilen muhalif aktivist Ahmed Duma, cumhurbaşkanlığı affıyla tahliye edilecek.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, aralarında kamuoyunda "başbakanlık olayları" adıyla bilinen gösteriler nedeniyle daha önce hakkında 15 yıl hapis cezası verilen aktivist Duma'nın da bulunduğu bazı tutuklular hakkında tahliye kararı verildiği belirtildi.

Haberde, tahliye edilecek tutukluların sayısı ve yargılandıkları davalara ilişkin başka detay verilmedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2022'de ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu açıklamış, ardından 24 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu açıklamasından bu yana tahliye edilen tutuklu sayısı yaklaşık 1400 civarına ulaştı.

Duma hakkındaki davalar

Mısır'da Askeri Konsey'in Aralık 2011'de Kemal Genzuri'ye hükümeti kurma görevini vermesi üzerine kararı protesto etmek isteyen aktivistler ile gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun ardından savcılık, 16 Aralık 2011'de Başbakanlık binası önünde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 269 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

Aralık 2013'te gözaltına alınan Duma'ya "eylem yasasına" muhalefetten 3 yıl hapis cezası verilmiş ve Yargıtay söz konusu kararı onamıştı.

Duma'ya 2019'da medyada başbakanlık olayları adıyla bilinen gösteriler nedeniyle 15 yıl hapis cezası verilmiş, ülkenin en yüksek temyiz mahkemesi (Nakd Mahkemesi) tarafından 5 Temmuz 2020'de bu ceza da onanmıştı.

Aktivist Duma, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve 25 Ocak Devrimi'nden sonra ülkeyi 1,5 yıl idare eden Askeri Konsey döneminde de 18 kez gözaltına alınmıştı.

Duma, Mısır'da 2004'ten itibaren kurulan muhalif hareketlerin neredeyse tamamında kurucu üyelik görevini üstlenmiş liberal siyasi aktivist olarak da biliniyor.