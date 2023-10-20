Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Gazze'deki durumu değerlendirdi
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'ndeki askeri gerilimi ve durumun kontrol altına alınmasına yönelik çabaları değerlendirdi. Liderler, Gazze'deki insani koşulların kötüleşmesinin önüne geçilebilmesi için yardımların bölgeye girişinin gerekliliğini vurguladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'ndeki askeri gerilimi ve durumun kontrol altına alınmasına yönelik çabaları değerlendirdi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Fransız mevkidaşı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gazze'deki gerilime ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede liderler, "Gazze'deki insani koşulların kötüleşmesinin önüne geçilebilmesi için yardımların bölgeye girişinin gerekliliğini" vurguladı.
Liderler, "özellikle çatışma çemberinin genişletilmesinin bölgenin istikrarı üzerindeki hesaplanmamış sonuçları ve mevcut durumun tehlikesi konusuna" dikkati çekti.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 83 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.