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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Gazze'deki durumu değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'ndeki askeri gerilimi ve durumun kontrol altına alınmasına yönelik çabaları değerlendirdi. Liderler, Gazze'deki insani koşulların kötüleşmesinin önüne geçilebilmesi için yardımların bölgeye girişinin gerekliliğini vurguladı.