Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki saldırılar için ateşkes çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde koşulsuz ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin topraklarının dışına tehcir edilmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi. Sisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde koşulsuz ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin topraklarının dışına tehcir edilmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Sisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tek taraflı politikaların sonuçları hakkında ülkesinin defalarca uyarıda bulunduğunu ifade eden Sisi, "Mısır, şimdi de savaşın durdurulamamasının askeri çatışmaların bölgeye yayılmasına neden olabileceği tehlikesi konusunda uyarıda bulunuyor." dedi.

Sisi, "Her ne kadar itidal girişimleri olsa da saldırıların uzun sürmesi ve benzeri görülmemiş vahşet, hesapları ve denklemi bir gecede değiştirmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, 7 Ekim'den bu yana her iki taraftan da sivillerin hedef alınması ve öldürülmesini kınadığını kaydeden Sisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, bu açık kınamayı bir kez daha teyit ederek, Gazze halkına yönelik öldürme, kuşatma ve zorla yerinden etme de dahil olmak üzere toplu cezalandırma politikalarının kabul edilemez olduğunu ve (bunların) meşru müdafaa veya başka herhangi bir iddiayla haklı gösterilemeyeceğini vurguluyoruz. Bu saldırıların derhal durdurulması gerekiyor."

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "uluslararası soruşturma" çağrısında bulunan Sisi, "Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ateşkes talep ediyoruz ve Filistinlilerin toprakları dışına tehcir edilmesinin önlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.