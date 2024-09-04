Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'da Resmi Ziyarette Bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'da

ANKARA - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi aynı araç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hareket etti.