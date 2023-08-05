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Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Politika Haberleri

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ortak işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi de ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temasları kapsamında ülkesini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Alameyn kentinde bir araya gelen iki lider bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Görüşmede, ortak işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalara devam edilmesinin yolları da masaya yatırıldı.

Liderler, bölgede ve dünyada artan zorluklara karşı mücadelede ortak Arap çalışmalarının artırılması konusunda mutabık kaldı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Mısır ziyaretinin ne zaman başladığı ve kaç gün süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ferdi Bayat - Politika

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