Mine Meydancı: Muhafazakârlık değişimi reddetmez, toplumsal değerlerle uyumlu yönetir

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan siyasetçi, meclis üyesi ve siyaset bilimi doktorantı Mine Meydancı, muhafazakârlık, toplumsal değerler, kadınların siyasetteki yeri ve gençlerin modernleşme eğilimleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplumun kriz dönemlerinde aidiyet ve güvenlik ihtiyacının arttığını belirten Meydancı, muhafazakâr siyasetin toplumsal değişime ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

"MUHAFAZAKÂRLIK, DEĞİŞİMİ YÖNETMEYİ SAVUNUR"

Meydancı, muhafazakârlığın yanlış anlaşılan bir kavram olduğuna dikkat çekerek, "Muhafazakârlık denilince insanlar değişimi reddetmek olarak algılıyor ancak asıl amaç, değişimi toplumsal değerlere uyumlu bir şekilde yönetmektir" dedi.

"GENÇLERİN DEĞER ALGISI DEĞİŞİYOR"

2023 yılında yapılan bir araştırmaya değinen Meydancı, "Gençlerin yüzde 62'si kendisini modern olarak tanımlarken, yüzde 34'ü geleneksel değerlere bağlı olduğunu söylüyor" diyerek toplumun değişen dinamiklerine dikkat çekti.

"KADINLARIN SİYASETTEKİ YERİ STRATEJİK"

Kadınların siyasette sadece anne kimliğiyle değil, toplumun inşasında aktif bir rol üstlendiğini vurgulayan Meydancı, " Siyaset, bir toplumun inşasını kadına emanet ediyor" ifadelerini kullandı.

"MUHAFAZAKÂR SİYASETİN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR"

Toplumsal değerleri korumanın önemli olduğunu ancak değişen ihtiyaçlara da cevap verilmesi gerektiğini belirten Meydancı, "Muhafazakâr siyaset toplumsal değerleri savunurken, değişen toplum ihtiyaçlarına da yanıt verebilmeli" dedi.