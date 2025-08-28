Mine Meydancı: Muhafazakârlık değişimi reddetmez, toplumsal değerlerle uyumlu yönetir

Mine Meydancı: Muhafazakârlık değişimi reddetmez, toplumsal değerlerle uyumlu yönetir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mine Meydancı: Muhafazakârlık değişimi reddetmez, toplumsal değerlerle uyumlu yönetir
Haber Videosu

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan siyasetçi ve siyaset bilimi doktorantı Mine Meydancı, muhafazakârlığın toplumdaki algısı, kadınların siyasetteki rolü ve gençlerin değer tercihleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meydancı, muhafazakâr siyasetin değişen ihtiyaçlara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan siyasetçi, meclis üyesi ve siyaset bilimi doktorantı Mine Meydancı, muhafazakârlık, toplumsal değerler, kadınların siyasetteki yeri ve gençlerin modernleşme eğilimleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplumun kriz dönemlerinde aidiyet ve güvenlik ihtiyacının arttığını belirten Meydancı, muhafazakâr siyasetin toplumsal değişime ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

"MUHAFAZAKÂRLIK, DEĞİŞİMİ YÖNETMEYİ SAVUNUR"

Meydancı, muhafazakârlığın yanlış anlaşılan bir kavram olduğuna dikkat çekerek, "Muhafazakârlık denilince insanlar değişimi reddetmek olarak algılıyor ancak asıl amaç, değişimi toplumsal değerlere uyumlu bir şekilde yönetmektir" dedi.

"GENÇLERİN DEĞER ALGISI DEĞİŞİYOR"

2023 yılında yapılan bir araştırmaya değinen Meydancı, "Gençlerin yüzde 62'si kendisini modern olarak tanımlarken, yüzde 34'ü geleneksel değerlere bağlı olduğunu söylüyor" diyerek toplumun değişen dinamiklerine dikkat çekti.

"KADINLARIN SİYASETTEKİ YERİ STRATEJİK"

Kadınların siyasette sadece anne kimliğiyle değil, toplumun inşasında aktif bir rol üstlendiğini vurgulayan Meydancı, " Siyaset, bir toplumun inşasını kadına emanet ediyor" ifadelerini kullandı.

"MUHAFAZAKÂR SİYASETİN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR"

Toplumsal değerleri korumanın önemli olduğunu ancak değişen ihtiyaçlara da cevap verilmesi gerektiğini belirten Meydancı, "Muhafazakâr siyaset toplumsal değerleri savunurken, değişen toplum ihtiyaçlarına da yanıt verebilmeli" dedi.

Haberler.com / Musa Kara - Politika
MSB kaynakları: Suriye hükümetinin alacağı her türlü tedbire destek veririz

Türkiye'nin mesajı çok net! Tünel kazan teröristler şimdi yandı
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat rakamlarla duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yerken öldürdü
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim'de Meclis'e geliyor

Yıllardır konuşuluyordu! 1 Ekim itibarıyla Meclis'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.