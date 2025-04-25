MİMDER Yönetimi'nden AK Parti Malatya İl Başkanı'na Ziyaret

MİMDER yönetimi, AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Ali Bakan'ı ziyaret ederek kentte yürütülmesi planlanan mimarlık ve mühendislik projelerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Ali Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, kentte yürütülmesi planlanan mimarlık ve mühendislik projeleriyle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında, MİMDER'in Malatya'daki yerel projelere sağladığı katkılar ile bu projelerin kentsel gelişime etkisi değerlendirildi.

MİMDER Başkanı Bülbüloğlu, dernek olarak yerel yönetimlerle iş birliğine açık olduklarını ve mesleki birikimlerini kamu yararına sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Ali Bakan ise MİMDER heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarının katkılarını önemsiyoruz. MİMDER'in önerileri bizler için kıymetlidir. Yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli projeler üretmesinde bu tür iş birlikleri büyük önem taşıyor" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - MALATYA