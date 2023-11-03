Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır: Mehmetçik İhracına Asla İzin Verilemez

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Gazze'ye asker desteğinin verilmesine ilişkin, 'Kimse gitmiyor, 'Mehmetçik gitsin' deniliyor. Mehmetçik ihracına asla ve asla izin verilemez. Elbette ki bu ordu gerektiğinde o güçlü zeminde ve güçlü gelecekte bütün mazlumlara kol kanat gerecektir ve germelidir. Varlık sebebimiz de düşüncemiz de davamız da bu? dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, 'Dünya olup biteni seyretmek dışında yaptığı bir şey yok. İnsanlar savaş filmi seyreder gibi masum insanların ölümünü seyrediyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri dahil bu konuda duyarsız, ikiyüzlü ve gerçekten inandırıcılıktan uzak bir politika ortaya koymuşlardır. Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yaptı' Yanı başındaki Mısır ne yaptı? Hiçbir tane ülkenin lideri simgesel olarak da olsa Gazze'nin Filistinlilerin yanında oldukları belirtmek için oraya atma gereği bile duymadı. Sözü edilen Müslüman ülkeler hepsinde şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü var. Dünyadaki güce dayalı zulüm düzeninin bitmesi lazım. Milli Yol Partisi olarak Mısır yetkilileri ile görüşme yaptık. Mısır tek başına hareket edemiyor ki. Bu kirli düzenin değişmesi lazım. Başta Birleşmiş Milletler yapısının derhal değişmesi lazım. Değişmeyecekse mazlum milletlerle beraber Türkiye öncülük yapmalı. Buradan hükümete sesleniyorum; yeni bir Birleşmiş Milletlerin çerçevesini Türkiye öncülüğünde çizin ve milletlerin koyun haline dönüştürülmüş toplulukların uyanmasına vesile olun? diye konuştu.

'MEHMETÇİK İHRACINI ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Çayır, Milli Yol Partisi olarak Mehmetçik ihracını asla kabul etmeyeceklerini kaydederek, 'Kimse gitmiyor, 'Mehmetçik gitsin' deniliyor. Mehmetçik ihracına asla ve asla izin verilemez. Gideceksek gönüllülerle, bu işi bilenlerle destek verirlerse verilir, ama bütün dünya uyurken 'hadi Mehmetçik Gazze'ye' laflarına gerek yok. Elbette ki bu ordu gerektiğinde o güçlü zeminde ve güçlü gelecekte bütün mazlumlara kol kanat gerecektir ve germelidir. Varlık sebebimiz de düşüncemiz de davamız da bu? dedi.