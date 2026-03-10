Haberler

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esme Çayır'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle defnedildi. Taziyeleri Remzi Çayır ve ailesi kabul etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın vefat eden annesi Esme Çayır'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Esme Çayır için Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Remzi Çayır ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Esme Çayır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, partililer, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp