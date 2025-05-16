Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek köy korucularıyla ilgili dikkat çeken bir öneride bulunmuştu. Bakırhan, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" dedi.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Bakırhan'ın korucularla ilgili sözleri kamuoyunda tartışmalara neden olurken Milli Savunma Bakanlığı da DEM Partili isme yanıt niteliğinde bir açıklama yayınladı.

MSB'DEN BAKIRHAN'IN AÇIKLAMASINA YANIT

MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

"BEYHUDE BİR ÇABA OLMAKTAN ÖTEYE GEÇMEYECEKTİR"

Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir!" ifadeleri yer aldı.