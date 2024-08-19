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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı Malezya'ya gitti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti. Güler, Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Malezya Savunma Bakanı ve Başbakanı ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti. Kuala Lumpur Havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Güler, daha sonra Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Güler'in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Malezya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kuala Lumpur Havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, ilk olarak Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Emir Salim Yüksel'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaretinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti. Burada Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, daha sonra Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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