Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suudi Arabistan'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Cidde'de Suudi yetkililer tarafından karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Bakan Güler, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havaalanı'nda Suudi yetkililer ve Suudi Arabistan Büyükelçimiz Emrullah İşler tarafından karşılandı. - RİYAD