Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda Türk Askeri Temsil Heyetini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti. TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi. - BRÜKSEL